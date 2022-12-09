Иран меняет маршруты поставок оружия проиранским группировкам в Сирии и Ливане. Несколько самолетов из Тегерана отправились на днях прямым маршрутом не в Дамаск, а в Бейрут.

Самолеты компании Maraj считаются пассажирскими, однако компания напрямую связана с «Корпусом стражей исламской революции», и ранее борта использовались для перевозки военных грузов.

Первый рейс в Бейрут состоялся 14 ноября, и с тех пор самолеты приземляются там регулярно. Военные склады возле аэропорта Дамаска постоянно подвергаются ракетным атакам, приписываемым Израилю, поэтому маршрут был изменен.

Подозревается, что самолеты могут доставлять компоненты ракет для «Хизбаллы», в том числе, с химическими боеголовками.

Израилю придется принимать решение, которое в любом случае не будет хорошим. Отношения с Ливаном несколько разрядились после демаркации морской границы. (.israelinfo.co.il)