Иран отказался от переговоров с международной группой по координации и помощи жертвам катастрофы самолета авиакомпании МАУ, который был сбит под Тегераном в январе 2020 года. Об этом говорится в заявлении глав МИД международной группы, опубликованном 6 января на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В состав международной группы входят Украина, Канада, Швеция и Великобритания.

Недавно международная группа по PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательство по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года, отмечается в заявлении.

«Но, к большому сожалению, 27 декабря мы получили однозначный ответ от Ирана, в котором отмечалось, что Иран не видит необходимости вести переговоры с международной группой. Несмотря на то, что Иран сначала согласился сотрудничать с международной группой, о чем было сообщено во время первого раунда переговоров 30 июля 2020 года, Иран изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, связанных с нашим коллективным требованием о возмещение ущерба по PS752», – заявили в международной группе.

Министры отметили, что, поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы «обеспечить справедливое и равное отношение ко всем жертвам трагедии». (gordonua.com)