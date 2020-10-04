Иракское ополчение опровергло сообщения об ударе коалиции по его позициям

Командование иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» опровергло информацию об авианалете ВВС международной коалиции на его позиции близ границы с Сирией. Об этом проинформировал в воскресенье иракский новостной портал Shafak News, цитируя заявление представителя командования ополчения Кусея аль-Анбари.

По его словам, «сообщения о бомбардировке самолетами коалиции позиций ополченцев недостоверны». По убеждению аль-Анбари, «на территории Ирака [в воскресенье] не было никаких атак со стороны коалиционных сил». Представитель «Аль-Хашд аш-Шааби» добавил, что боевая авиация коалиции «нанесла удар по целям на сирийской территории».