Власти Ирака сформировали специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств, приведших к смерти гражданина Ирака на литовско-белорусской границе. Об этом в понедельник заявил официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф в комментарии Национальному иракскому информационному агентству (NINA).

«Следственная комиссия под руководством дипкорпуса в Москве создана для выяснения обстоятельств происшествия, в результате которого в зоне литовско-белорусской границы погиб гражданин Ирака. <…> Члены комиссии уже встретились с представителями профильных органов в правительстве Беларусь для уточнения деталей инцидента», — заявил ас-Саххаф.

Комментируя решение иракских властей о приостановке всех пассажирских авиарейсов в Беларусь, представитель иракского МИД отметил, что «цель такого решения заключается в том, чтобы положить конец деятельности сетей контрабанды и торговли людьми».

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В настоящее время на территории Беларуси могут находиться до 1 тыс. нелегальных мигрантов из Ирака, которые, как утверждает литовская сторона, составляли две трети от всего незаконного трафика. С 3 августа литовская сторона стала применять жесткие меры по пресечению нелегальной миграции.