Ирак опроверг данные об авиаударах по военным объектам в провинции Бабиль

Пресс-служба органов безопасности Ирака опровергла сообщения об авиаударах по территории, подконтрольной иракским ВС в центральной провинции Бабиль, сообщило иракское информационное агентство INA во вторник.
Телеканал Al-Arabiya передал в ночь на вторник со ссылкой на собственные источники, что три взрыва прогремели около подконтрольной иракским военным территории в районе Джуфр эс-Сахр провинции Бабиль, где базируется группировка «Катаиб Хезболлах». По данным канала, американское военное командование опровергло проведение каких-либо воздушных рейдов на территории Ирака.
Источники телеканала Al-Mayadeen сообщили в ночь на вторник, что по району Джуфр эс-Сахр нанесена серия авиаударов.
«Ряд СМИ и соцсетей распространили не соответствующую действительности информацию о том, что подразделения иракских сил безопасности на севере провинции Бабиль подверглись нападению в понедельник», — цитирует агентство заявление пресс-службы. Распространение подобной ложной информации имеет целью «смутить общественное мнение», указано в заявлении.(РИА Новости)