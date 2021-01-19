Ирак опроверг данные об авиаударах по военным объектам в провинции Бабиль

«Ряд СМИ и соцсетей распространили не соответствующую действительности информацию о том, что подразделения иракских сил безопасности на севере провинции Бабиль подверглись нападению в понедельник», — цитирует агентство заявление пресс-службы. Распространение подобной ложной информации имеет целью «смутить общественное мнение», указано в заявлении.(РИА Новости)