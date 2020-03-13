Ирак намерен подать жалобу в СБ ООН из-за авиаударов США

Ирак намерен подать жалобу в Совет Безопасности ООН из-за американских авиаударов по пяти складам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в арабской стране. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики.

Ранее командование ВС Ирака проинформировало, что в результате совершенной в четверг атаки погибли пять военнослужащих и одно гражданское лицо, еще четверо военных пострадали. США назвали воздушные удары оборонительными.

В заявлении пресс-службы Пентагона говорилось, что удары носили «пропорциональный характер и являлись прямым ответом на угрозу, создаваемую поддерживаемыми Ираном шиитскими группировками ополченцев, которые продолжают атаковать базы с силами коалиции». Багдад расценил шаги Вашингтона как нарушение суверенитета Ирака и «принципов партнерства между иракскими силами безопасности и сторонами, спланировавшими и совершившими эту вероломную атаку».

В среду в результате ракетного обстрела базы Эт-Таджи в Ираке погибли два американских военнослужащих и военный врач, подданная Великобритании, еще 14 человек получили ранения. Администрация США возложила ответственность за удар на «Катаиб Хезболлах» и власти Ирана.(ТАСС)