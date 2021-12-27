Хотя на уровне высшего политического руководства нашей страны немало говорится о необходимости привлечения сюда частного капитала и уже наметились ощутимые подвижки, процесс этот не такой простой, как это может показаться на первый неискушенный взгляд.

Инвесторам нужны гарантии и льготы, отлаженная система страхования капитальных вложений. Руководствуясь пониманием необходимости подобных инициатив, Министерство финансов немногим ранее заявляло о работе над созданием здесь особых фискальных условий, призванных простимулировать приток финансовых ресурсов в Карабах, а также о планах льгот для капитальных вложений в новые производственные участки, развитие туризма и производство стратегических товаров.

Кстати, накануне намерения поддержать бизнес в Карабахе озвучил замминистра экономики Азербайджана Сахиб Алекберов, отметивший, что поскольку Карабахский регион специализируется на сельском хозяйстве, действующие на территории страны льготы к сельхозотрасли будут применяться и там.

В Карабахе предусмотрены и некоторые преференции социального характера, сказал он: «Если раньше льготы применялись в налоговой сфере, то теперь они будут касаться и социального страхования, рассматривается также вопрос субсидирования. Для предпринимателей должны быть созданы все условия, чтобы в будущем им было интересно строить там свой бизнес», — сообщил госчиновник. На самом деле финансовые потоки в экономическое развитие освобожденных земель предусматривают целый спектр направлений.

«Основными направлениями хозяйственной деятельности в Карабахе будет современное сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, а также горнорудная отрасль промышленности. Скажем, израильские компании проявляют заметную активность в сегмете создания там современных агропарков, и это понятно, поскольку они имеют изрядный опыт в этой сфере. Причем, внимание инвесторов сконцентрировано на применении здесь систем капельного орошения, а также использовании продуктивных сортов сельскохозяйственных культур и сельхозживотных. Здесь также проводятся современные агротехнические мероприятия, применяются новые подходы к хранению и переработке продукции», — сказала корреспонденту # завкафедрой экономики Русской экономической школы UNEC, доцент Севиндж Аббасова.

Приток частных инвестиций в приоритетные сферы экономики освобожденных территорий – дело не одного дня. Если в самом начале первые инвестиционные проекты финансировались из бюджета, а иностранный бизнес только присматривался, позже, наблюдая бурную динамику строительства, зарубежные компании стали проявлять живой интерес к тому, чтобы вкладывать сюда свои средства, говорит Аббасова. По ее словам, при непосредственном участии бизнеса из братской Турции строится агропарк Dost, где на площади порядка 6 тыс. гектаров будет налажено сельхозпроизводство для выращивания 10 тыс. голов племенного скота. Конечная цель – поставлять на рынки Азербайджана и Турции, а затем и за рубеж мясо и сельхозпродукцию.

«На освобожденных территориях будет развиваться в основном сельское хозяйство, а оно, как известно, не облагается налогами. Было бы целесообразно установить льготы по налогу на прибыль, значительно сократить или же полностью ликвидировать подоходный налог, а также полностью освободить от налогов и НДС научно-технические проекты, которые, кстати, будут внедряться в рамках концепции «умных» городов и сел. А ведь это весьма эффективный фундамент для развития региона и республики в целом», — комментирует доктор экономических наук, профессор Салех Мамедов. Для привлечения инвестиций ученый рассматривает также возможности льготного кредитования, причем не только по линии местных банков, но и международных финансовых организаций, таких как МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития.

По утверждению экономиста, Карабах отличается широким спектром инвестиционных возможностей, а масштабного притока сюда финансовых ресурсов можно добиться за счет отлаженной системы страхования рисков.