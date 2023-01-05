Российские войска могут использовать против Украины все беспилотники, которые Иран пообещал им передать, до мая этого года.

Из-за этого, предположительно, российские власти будут пытаться добиться новых соглашений с Ираном насчет сотрудничества в военной сфере, сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

«Российские войска используют все обещанные 1750 беспилотных летательных аппаратов иранского производства в Украине до мая 2023 года, если они будут использовать их с той же скоростью, что и в период с сентября до декабря 2022 года», — говорится в отчете.

Напомним, летом журналисты узнали, что Иран продал РФ свои беспилотники-камикадзе. Россияне используют дроны против гражданской инфраструктуры Украины, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в конце декабря сказал, что Россия использовала уже примерно 660 дронов иранского производства.

В украинской разведке отмечали, что по контракту Иран должен был передать российской стороне 1 тыс. 750 беспилотников, их поставляли партиями по 250-300 штук. (unian.net)