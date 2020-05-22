Информация о госпитализации Кадырова официально не подтверждена

Официального подтверждения или опровержения информации о том, что лидер Чечни Рамзан Кадыров доставлен в Москву и помещен в одну из столичных клиник с подозрением на коронавирус в пятницу, 22 мая, пока не поступало. Накануне об этом независимо друг дот друга сообщили ведущие российские СМИ.

Так, агентства РИА «Новости», «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на собственные источники в московских медицинских кругах сообщили, что Кадыров находится в Москве под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19.

Telegram-канал Baza указал, что несколько дней назад глава Чечни стал жаловаться на симптомы ОРВИ, но сейчас у него диагностировано поражение легких. По сведениям Baza, 20 мая Кадырова доставили на самолете в Москву в одну из лучших клиник.

Источник ТАСС сообщил, что состояние Кадырова «стабильное». В то же время помощник главы республики, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев заявил в интервью агентству, что Кадыров «лично контролирует ситуацию, принимает все необходимые меры» и работа штаба по борьбе с распространением коронавируса в Чечне идет под его личным контролем. (DW)