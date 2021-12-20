Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, как проведение чемпионата мира раз в два года увеличит доходы.

Как сообщает организация, два независимых исследования прогнозируют улучшение экономической ситуации для 211 членов ФИФА, если женские и мужские ЧМ будут проводиться раз в два года. Результаты, полученные от Nielsen и OpenEconomics, представили на саммите ФИФА.

«Независимые эксперты сообщили, что переход на чемпионат мира раз в два года принесет в совокупности дополнительные 4,4 млрд долларов дохода за первый четырехлетний цикл. Эти средства будут распределены между 211 ассоциациями-членами ФИФА.

Дополнительный доход потенциально позволит увеличить финансирование на одного члена ФИФА с 6 млн до 25 млн долларов за первый четырехлетний цикл.

Наша цель – помочь сократить разрыв между членами ФИФА и дать как можно большему количеству ассоциаций более реальные шансы выступать на мировой арене», – сказал Инфантино. (sports.ru)