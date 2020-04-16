Индийские компании начнут производство быстрых тестов на коронавирус

Компания Voxtur Bio Ltd отметила, что использует для разработки комплектов сырье собственного производства. «Мы не имеем ничего общего с Китаем или любой другой страной, мы производим комплекты и сырье, необходимое для разработки комплектов на родине. У нас есть потенциал для производства 10 миллионов комплектов в месяц, и мы можем удвоить его, если потребуется. Но мы должны искать поставщиков, дистрибьюторов и управлять другой логистикой, поэтому требуется около 10-12 дней, чтобы начать производство со дня получения лицензии», — сказал генеральный директор и управляющий директор Voxtur Хушру Пастакия.(РИА Новости)