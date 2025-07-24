На Аллее Славы Sea Breeze Walk of Fame в Sea Breeze Resort состоялась церемония открытия именной звезды популярной певицы In-Grid, сообщает #.

Певица с большим воодушевлением общалась с гостями церемонии и журналистами, заявив, что большая честь для нее снова находиться в Баку и получить собственную звезду:

«Мне очень приятно, что организаторы фестиваля Dream Fest, куда я с огромным удовольствием снова приехала, удостоили меня такой чести. Эту награду я посвящаю своей маме, она будет рада больше всех. Спасибо, Баку!»- сказала In-Grid.

Певица блеснула своими познаниями азербайджанского и русского языков, ответила на все вопросы, сфотографировалась со всеми желающими, пожелала всем добра и любви.

Аллея звезд Sea Breeze Walk of Fame — первое и единственное в Азербайджане символическое пространство, созданное в честь выдающихся деятелей культуры, искусства и общественной жизни. На ней уже увековечены имена 28 личностей, среди которых — Муслим Магомаев, Дэвид Фостер, Рустам и Максуд Ибрагимбековы, Вагиф Мустафазаде и другие. Коллекция звезд продолжает расти, объединяя имена, вошедшие в историю.

In-Grid — певица и композитор-аранжировщик международного уровня. Мировую славу ей принесла песня Tu es foutu, очень личная и красивая, сочетающая чувственность французского шансона с электронными ритмами. Трек один за другим покорял мировые чарты, став хитом на все времена.

Ее путь к международному успеху начался в 1994 году с победы на региональном конкурсе «Голос Сан-Ремо». С тех пор артистку приглашают на самые престижные мероприятия по всему миру — от светских раутов в Монте-Карло до корпоративов в Токио для Discografica Avex.