Минсельхоз Казахстана отменил ограничения на вывоз из республики зерна и муки. Соответствующий приказ главы Минсельхоза Ербола Карашукеева вступил в силу с 14 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

«Таким образом, казахстанские сельхозтоваропроизводители без ограничений смогут продавать пшеницу и муку за рубеж», — отмечается в сообщении пресс-службы этого ведомства. Ранее правительство республики сообщало о планируемом снятии ограничений с 10 сентября, но, как видно, решили поспешить. Напряженность на рынке зерновых постепенно улеглась, а дефицит зерна пока ушел в прошлое.

Кстати напомнить, само решение уменьшить экспорт урожаев хлеба было введено приказом Минсельхоза соседней страны на период с 8 июля по 30 сентября этого года. Квоты на экспорт зерна составляли не больше 550 тыс. тонн, муки — не более 370 тыс. тонн. Ограничения были связаны с тем, что были опасения правительства Казахстана относительно наличия зерна в стране в связи с запретом РФ на экспорт в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако после стабилизации ситуации на мировом рынке и положительных прогнозах урожайности зерновых в Казахстане квотирование решено отменить. В свете этих событий вспоминается информационный ажиотаж в нашей стране, вызванный июльским решением Казахстана ограничить экспорт пшеницы.

Тогда отдельные, чрезмерно впечатлительные общественные лица пророчили нам дефицит хлеба, но этого не случилось. Ведь поставки казахстанской муки и пшеницы в нашу республику незначительны, а львиная доля импорта стратегически важного злака приходится на Россию. В этом году обе житницы – Казахстан и Россия ожидают богатые урожаи хлеба. Но если в случае с российской пшеницей для нас это существенный плюс, поскольку растущее предложение сыграет на дальнейшее понижение цен, урожаи казахстанского хлеба уходят в такой ситуации на второстепенный план. По словам официального представителя объединения юридических лиц (ОЮЛ) «Зерновой союз Казахстана» Евгения Карабанова, запрос со стороны Азербайджана об увеличении импорта казахстанской пшеницы поступает, но тут главным образом стоит вопрос цен.

«Россия в этом году собирает рекордный урожай пшеницы в своей истории и, естественно, будут очень заманчивые предложения к Азербайджану по закупке именно российского зерна в силу удобной и более дешевой, относительно Казахстана, логистики. Поэтому я думаю, что, в первую очередь, Азербайджан будет импортировать зерно именно из РФ», — прогнозирует он в беседе с #.

В этом году сбор только пшеницы в Казахстане может составить порядка 16 млн тонн, а экспортный потенциал вырастет до 9 млн тонн, так что активность нашей республики в вопросе импорта казахстанского злака понятна в том числе с точки зрения альтернативы российскому ввозу. О том, что работа в этом направлении уже дает определенные результаты, говорят и данные о возросшем импорте. По данным официальной статистики только в сентябре–феврале 2021–2022 гг Казахстан почти в четыре раза увеличил экспорт в нашем направлении и довел его до 128 3000 тонн. При этом экспорт из России за этот сельхозсезон видимо сократился по сравнению с прошлым до 730 тыс. тонн.

Кстати отметить, исторический максимум по экспорту в Азербайджан пшеницы за последние десять лет был достигнут в 2012 году – тогда поставки казахстанского злака в нашу республику составили миллион тонн, а после резко сократились и за последние пять лет не поднимались выше 300 тыс. тонн.

По словам сельскохозяйственного аналитика Вахида Магеррамова, прежние гораздо большие объемы импорта пшеницы из Казахстана объясняются тем, что еще 7–8 лет назад Казахстан производил 26 млн тонн зерновых. Однако за последние годы количество урожаев сократилось почти на 10 млн тонн, и республика не располагает прежним высоким потенциалом экспорта. Азербайджан не может экспортировать пшеницу из Казахстана в нужных количествах, пояснил аналитик: «В год мы можем ввозить оттуда до 200–300 тыс. тонн при ежегодной потребности в импорте на уровне полутора миллионов тонн. Азербайджанский рынок цепко привязан к импорту российской пшеницы».