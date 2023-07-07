«Самый грандиозный и ожидаемый концерт в истории Баку пройдет на Олимпийском стадионе 2 сентября», — организаторы концерта группы «IMAGINE DRAGONS» анонсировали новую площадку, на которой выступит известная группа. Напомним, что ранее концерт был запланирован в Crystal Hall.

«Мы с восторгом объявляем о невероятной возможности для всех тех, кто не успел приобрести билеты на концерт группы Imagine Dragons. По причине огромного количества писем, поступивших к нам и самим артистам, мы приняли решение сделать этот концерт настоящим эпическим событием в истории Баку. Именно поэтому мы предлагаем всем фанатам уникальную возможность быть частью самого масштабного концерта в истории города. Мы решили перенести мероприятие на новую площадку, чтобы создать вам незабываемый опыт, который будет еще более грандиозным, увлекательным и захватывающим», — сообщили организаторы в интервью #.

Новая площадка — Бакинский Олимпийский стадион — обеспечит невероятную атмосферу и великолепное зрелище. Здесь каждый зритель сможет ощутить мощь звуков и энергию Imagine Dragons в полной мере.

Организаторы отмечают, что все, кто приобрел стоячие билеты, получат новые билеты по электронной почте. Таким образом, каждый сможет насладиться выступлением Imagine Dragons с самого близкого расстояния и пережить неповторимую эмоциональную волну.

«Со всеми, кто приобрел билеты на сидячие места, операторы iticket свяжутся лично и предоставят более лучшие места на стадионе. Мы полностью осознаем важность комфорта для каждого зрителя, и поэтому все вопросы, связанные с билетами, тщательно проработаны. Наша команда приложит все усилия, чтобы переход из арены на стадион прошел незаметно и без каких-либо неудобств для зрителей», — подчеркивают организаторы.

Желающие вернуть свои билеты смогут сделать это до 1 августа. Им будет возвращена полная сумма.

«Мы ценим каждого фаната и стремимся обеспечить ваше удовлетворение и комфорт на мероприятиях. Для возврата, пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру +994 12 424-24-24 или напишите нам на электронную почту [email protected]«, — отмечают организаторы.

Концерт обещает стать большим событием для всех меломанов.

«Мы приглашаем вас стать свидетелями исторического момента на Бакинском Олимпийском стадионе. Этот концерт станет вехой в музыкальной жизни Баку, объединяя тысячи фанатов в незабываемом музыкальном путешествии. Не упустите возможность побывать на этом непревзойденном шоу, которое оставит в сердцах каждого зрителя глубокий след», — резюмируют устроители шоу.

Билеты доступны для приобретения во всех кассах города и на официальном сайте iticket.az.