Как передает Укринформ, об этом он сказал в интервью Financial Times.

«Моя рекомендация заключалась бы в том, чтобы создать специальную административную зону для Тайваня, которая была бы достаточно приемлема. Она, вероятно, не сделает всех счастливыми», – сказал Маск.

Он также добавил, что соглашение между Китаем и Тайванем, по его мнению, «могло бы быть более мягким», чем соглашение между КНР и Гонконгом.

На сегодняшний день Тайвань является самоуправляющимся островом, поэтому воплощение в жизнь предложения Маска означало бы ограничение его суверенитета.

Как сообщал Укринформ, 3 октября Илон Маск опубликовал на своей странице в Твиттере опрос, в котором изложил свою позицию по решению вопроса Крыма, в частности, предложив согласиться с условиями России по Крыму. Более 60% проголосовавших за это предложение миллиардера его отвергли. ()