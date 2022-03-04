В Украину вскоре поступит новая партия станций спутникового Интернет Starlink, которую предоставил основатель компании SpaceX Илон Маск.

Как передает Укринформ, об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.

«Ожидаем в ближайшее время новую партию Starlink, а пока Илон Маск отреагировал на нашу просьбу. Команда SpaceX обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя», — говорится в сообщении.

Федоров отметил, что также включили мобильный роуминг, чтобы фазированная антенная решетка могла поддерживать сигнал во время движения транспортного средства.