Ильхам Алиев: Все прогнозы по коронавирусу носят условный характер

Коронавирус стал большим ударом по экономике Азербайджана. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с персоналом больницы «Ени клиника», открытие которой состоялось в субботу.

«Наша экономика показывала хорошие результаты на протяжении первых двух месяцев текущего года. Но сейчас как будто пошла пауза. В настоящей ситуации все страны столкнулись с экономическими трудностями. Главы развитых стран уже в открытую говорят о том, что коронавирус приведет к крупному кризису. Прогнозы ведущих международных финансовых структур также говорят о том, что последствия эпидемии будут тяжелее, чем финансовый кризис 2008-2009 годов», — сказал Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил снижение цен на нефть и сказал, что это приведет страну к большим потерям.

«Я считаю, что проведенная работа и принятые меры позволят нам с честью выйти и из этого испытания. Но каждый должен понять, что мир вступает в новую эру. И никто не знает, сколько она продлиться. Никто не знает сколько продлится болезнь. Я считаю, что все прогнозы носят условный характер. В какой форме проявят себя последствия этой болезни? Мы не знаем и этого. Потому, что мы находимся на начальной стадии этой болезни и должны защищать себя», — сказал Алиев.