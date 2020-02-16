Ильхам Алиев: «Советую найти другое место для самоопределение во второй раз, не в Азербайджане!»

«Я не буду говорить о том, что в начале 19 века 70 процентов населения Еревана составляли азербайджанцы. Но о том, что они постоянно говорили о самоопределении… Армянский народ самоопределился. У них есть армянское государство. Я советую найти им другое место для того, чтобы самоопределиться во второй раз, не в Азербайджане».

Об это заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, подытоживая дебаты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.  Глава государства обвинил премьера Армении в искажении исторических фактов.

| 2020-02-16T01:14:51+00:00 16 февраля 2020, 05:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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