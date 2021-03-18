Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании

18 марта Ильхам Алиев издал указ о помиловании нескольких сот осужденных. Некоторым сокращен срок лишения свободы, а часть будет освобождена, сообщает «Туран».

Общее число помилованных составило 625 человек. Так, на свободу выйдут 475 человек. Наполовину сокращен срок лишения свободы 98 осужденным. Трем пожизненно заключенным срок лишения свободы определен в 25 лет. Двое освобождены от условного наказания. Трое освобождены от отложенного наказания. 9 человек освобождены от ограничения свободы. От исправительных работ освобождены 12 человек. От штрафов освобождены 23 человека. Среди помилованных есть и лица, считающиеся политзаключенными.

Среди них, 28 человек, осужденных по делу о беспорядках в поселке Нардаран 2015 года.

Освобождены также 4 члена партии народного фронта и среди них журналист Эльчин Исмаил.

Освобожден один человек, осужденный по делу о беспорядках в Гяндже в 2018 году.

Выходит на свободу один член Исламской партии, осужденный за протест против запрета на ношение хиджаба в школе.

Еще один политзаключенный – это родственник политэмигранта, живущего заграницей.

Примечательно, что среди помилованных оказался и осужденный пожизненно за теракт в Бакинском метро в 1994 году – Асланов Азер, осужденный в 2001 году пожизненно. Сегодняшним указом срок его наказания заменен на 25 лет и он выйдет на свободу через пять лет.

Асланов совершил в 1994 году теракт в бакинском метро по поручению спецслужб Армении, в результате взрыва в поезде между станциями метро «28 Мая» и «Гянджлик» погибли 13 и получили ранения 42 человека.