Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана продолжили падение, следует из данных Государственного комитета по статистике. За восемь месяцев этого года приток зарубежных капиталовложений сократился аж на 22% по сравнению с теми же месяцами прошлого года.

Иностранные инвесторы, вложившие в основной капитал 1,720 млрд долларов в январе-августе прошлого года, в этом году снизили этот показатель до 1,337 млрд долларов. Номинальный объем 8-месячных инвестиций за год уменьшился на 383 млн долларов, сообщил со ссылкой на официальные данные экономист Неймат Алиев в беседе с #.

Для сравнения, говорит он, иностранцы вложили в нашу экономику 1,957 млрд долларов с января по август 2020 года. А ведь тогда свирепствовал ковид и экономическая ситуация была не самая благоприятная. Кстати, еще в 2015 году иностранные инвестиции в нашу экономику составляли 4,519 млрд.

«Как видите, динамика спада выраженная, — продолжил он. – Только за два последние года зарубежные капиталовложения сократились на 32%, а за семь лет спад зашкаливает за 70%. И это при том, что инвесторов к нам постоянно приглашают, зазывают их вкладывать в наши освобожденные территории…».

Уже многие годы именно государственные инвестиции считаются у нас важнейшим стимулом экономической активности. На волне высокой нефти до памятного мирового кризиса семилетней давности масштабное строительство различных инфраструктурных проектов стимулировало бизнес, открывались новые рабочие места, способствовало росту внутреннего производства и показателей ВВП.

Однако резкий обвал нефтяных цен обернулся снижением валютных поступлений. И хотя последующие несколько лет с ростом нефтяных индексов государственные инвестиции пошли в рост, пандемия коронавируса вновь обмелила их поток. Местные аналитики неоднократно указывали, что война на Востоке Европы увеличивает шансы нашей страны привлечь убегающие из Украины и России инвестиции, разумеется, создавая здесь привлекательные для зарубежного бизнеса условия.

Но об этом пришлось позабыть… «Даже 0,01% из 100-миллиардного капитала, покинувшего российский и украинский рынки из-за войны, не достались нашей стране, — утверждает Алиев. – И здесь возникают вопросы к условиям для ведения бизнеса в нашей республике. Иначе именно к нам потекли бы деньги, новейшие технологии и прибыли».

По мнению других опрошенных нами экономистов, учитывая бюджетные расходы на восстановление освобожденной части страны, государственные инвестиции должны вырасти, однако госбюджет не может и не должен быть единственным источником финансирования. По свидетельству ученого-экономиста Эльшада Мамедова, инвестиции играют роль драйвера экономического роста. Однако для увеличения капиталовложений следует ориентироваться не только на государство, но и такие внутренние источники, как кредитование.

Но и этот источник частного инвестирования нас подводит. Статистика Центробанка многие годы явствует о растущем крене – финансовые структуры все больше закредитовывают рядовых граждан, а вот денег в экономику – кот наплакал… Домохозяйства сохраняют лидерство по количеству кредитов, выданных азербайджанскими банками за истекшие восемь месяцев этого года. Как отмечает депутат и эксперт Вугар Байрамов, из примечательного в структуре кредитного портфеля – банки по-прежнему не заинтересованы финансировать стратегически важные сферы нашей экономики. В промышленно-производственный сектор они направили лишь 1 миллиард 71 миллионов, что составляет лишь 5,6 % от всего кредитного портфеля.

Образно говоря, из каждой сотни манатов кредитов, которые выдают наши банки, лишь шесть манатов приходятся на промышленность и производство, говорит эксперт. Кредиты бизнесу в нашем сельскохозяйственном секторе составили за это время лишь 598 млн манатов – порядка 3,4% кредитного портфеля. Впрочем, такая же ситуация прослеживается в сфере транспорта и связи, а также строительства. Из статистики видно, что больше всего кредитуются домохозяйства. На их долю пришлось аж 10 млрд 328 млн манатов кредитов, или 54% всего кредитного портфеля. При этом значительная часть этой суммы — потребительские кредиты.