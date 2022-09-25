На девятый день антиправительственных демонстраций президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Иран «должен решительно расправиться теми, кто выступает против безопасности и спокойствия в стране».

По данным государственных СМИ, на сегодня погибли по меньшей мере 35 человек как со стороны протестующих, так и со стороны силовиков.

Массовые протесты в Иране начались после гибели 22-летней Махсы Амини, которую на улице задержала полиция нравов за то, что та «неправильно носит хиджаб» . Девушку забрали в полицию, а оттуда она в бессознательном состоянии поступила в больницу, а спустя три дня умерла, так и не придя в себя.

Комментарии Раиси были сделаны во время телефонного звонка с соболезнованиями семье агента службы безопасности, убитого на прошлой неделе, предположительно протестующими против режима. (azattyk.org)