На страницах российского издания «лента.ру» 9 ноября вышла статья под заголовком «Армения исключила нахождение Карабаха в составе Азербайджана». В этом материале приводится заявление МИД Армении по случаю окончания 44-дневной войны в прошлом году.

При проверке выясняется, что подобное заявление было сделано не со стороны МИД Армении, а карабахскими сепаратистами. На первый взгляд, кажется, что подобная ошибка редакции «лента.ру», свидетельствующая о степени ее профессионализма, сделана непреднамеренно. Однако, учитывая, что данное издание на протяжении продолжительного периода публикует проармянские статьи, то здесь уже напрашиваются совсем иные объяснения произошедшего.

К примеру, при публикации информации редакция «лента.ру» не закавычивает название оставшегося на азербайджанской территории сепаратистического огрызка, о чем свидетельствует приведенный ниже скриншот.

Помимо этого, издание не гнушается публикацией фейковой информации из telegram-канала «WarGonzo», создателем которого является Семен Пегов. В отношении Пегова генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.

Его обвиняют в незаконном пересечении границы Азербайджана, а также совершении публичных призывов к осуществлению терактов и публичных призывов, направленных против государства.

А сейчас издание «лента.ру» фактически совершила провокацию против Азербайджана подобной подачей заявления карабахских сепаратистов под видом текста МИД Армении. Редакция также подрывает миротворческие усилия России по установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

Судя по мониторингу новостей на тему нагорно-карабахского конфликта редакция «лента.ру» пользуется армянской подачей информации. К примеру, ранее находившийся под армянской оккупацией Кельбаджарский район Азербайджана, «лента.ру» относит к территории сепаратистского режима. Хотя в резолюции СБ ООН № 822, принятой 30 апреля 1993 года, отмечается, что Кельбаджарский район принадлежит Азербайджану и оккупирован армянскими силами.

Вышеприведенные факты отчетливо показывают, что российские СМИ под влиянием армянского лобби целенаправленно распространяют искаженную и провокационную информацию об Азербайджане, о чем еще в ходе 44-дневной войны заявлял президент Ильхам Алиев…