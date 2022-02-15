У России все готово для быстрого и масштабного вторжения в Украину, заявил в интервью телеканалу France 5 министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Да, это правда», — отметил Ле Дриан, отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Москва к предполагаемому вторжению. «Это возможно, и уже в ближайшее время», — полагает Ле Дриан, передает Deutsche Welle. В то же время, по его словам, ничто не указывает на то, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о нападении.

Тут имеет смысл напомнить, что на фоне сообщений об эскалации конфликта между Россией и Украиной власти США приняли решение о временном переводе своего посольства из Киева во Львов. Также дипведомство решило эвакуировать сотрудников посольства из страны, данный шаг глава Госдепа Энтони Блинкен назвал «благоразумной мерой на фоне высокого риска эскалации» конфликта.

Есть еще одна показательная новость. Госдепартамент США распорядился уничтожить всю оргтехнику в посольстве США в Киеве, пишет The Wall Street Journal. По утверждению источников издания, американское внешнеполитическое ведомство приказало уничтожить сетевое оборудование и компьютерные рабочие станции, а также демонтировать телефонную систему посольства. Газета также ознакомилась с внутренними сообщениями ведомства и пришла к выводу, что теперь посольство в Киеве стало непригодным для использования в качестве дипломатического объекта.

На этом фоне интересно то заявление, которое сделал в эфире телеканала ICTV министр обороны Украины Алексей Резников. «Оснований для введения в Украине военного положения и регулирования информационной сферы нет», — считает он. Резников отметил, что ни в коем случае такого делать нельзя только ради того, чтобы урегулировать или привести в норму медийное пространство.

«Мы живем в демократической стране, и учимся проходить и такие испытания», – сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать решения властей относительно введения в Украине режима военного положения и соответствующего регулирования функционирования информационного пространства. По словам министра обороны, украинцы спокойно переживут и этот кризис.

«Он, прежде всего, действительно носит информационный характер, и мы выйдем из него еще сильнее. Но военное положение вводится, если напрямую наступает агрессия как вторжение. Я надеюсь, что такого вторжения не будет и потому все будет хорошо», — заключил глава Минобороны Украины.

Наконец, обращение к нации сделал президент Украины Владимир Зеленский. «Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единства. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство. У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. На нас с неба смотрят 14 тысяч защитников и мирных граждан, погибших в этой войне. И мы не изменим их памяти. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться. Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!», — отметил президент Украины.

Насчет «мы вместе» — это не совсем так. Ведь «Украинская правда» сообщила, что украинские олигархи и бизнесмены покидают страну с помощью чартерных рейсов и частных самолетов. По данным издания, только за 13 февраля из Украины было осуществлено около 20 вылетов. Так, среди чартеров и частных самолетов, покинувших страну в этот день, был борт самого богатого человека Украины, крайне влиятельного олигарха Рината Ахметова.

Кстати, президент Украины уже отреагировал на эту информацию. «Нельзя говорить, что мы патриоты, а потом перевозить свои офисы во Львов, или в Варшаву, или в Чехию, или в США, потому что есть такая команда. Я считаю, что это нечестно. Тогда вы патриоты другого государства», — заявил В.Зеленский. Он считает, что олигархи тоже должны вернуться в Украину.

На момент написания статьи, массового возвращения украинских олигархов в страну не было. Зато, уже есть реакция на такое их поведение. «Государство должно обнародовать списки людей, покинувших Украину в этот критический момент. Особенно это касается политиков, нардепов и олигархов/бизнесменов, имеющих отношение к политике. Это критически важная информация для общества. Эти люди не имеют морального права находиться на государственных должностях, быть избранными депутатами, участвовать в приватизации, получать госзаказ, владеть СМИ «, — написал на своей странице в Фейсбук депутат ВР Гео Лерос.

Такой позиции, замечу, придерживаются очень многие политики и общественные деятели Украины. Впрочем, олигархи в Украине слишком влиятельны, чтобы прислушиваться к общественному мнению. Они надеются договориться со всеми. С любой властью и даже, похоже, с россиянами.