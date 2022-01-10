Национальный штаб гражданской защиты Хорватии из-за роста заболеваемости коронавирусом ужесточил ограничительные меры, они вступили в силу в понедельник.
В последние недели прирост числа инфицированных в Хорватии увеличивался вдвое и более за семь дней.
«Запрещаются массовые собрания и мероприятия на открытом пространстве с участием более 50 человек (ранее до 100 — ред.) В собраниях при наличии ковид-сертификатов у участников с разрешения региональных кризисных штабов могут участвовать до 200 человек», — приводит МВД решение штаба.