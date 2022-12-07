Иран упразднил свою полицию нравов после более чем двухмесячных протестов, вызванных смертью Махсы Амини после ее ареста за якобы нарушение строгого женского дресс-кода страны, сообщили местные СМИ в воскресенье.

Протесты под руководством женщин, которые власти называют «беспорядками», охватили Иран после того, как 22-летняя иранка курдского происхождения скончалась 16 сентября, через три дня после ее ареста полицией нравов в Тегеране.

«Полиция нравов не имеет ничего общего с судебной властью и была упразднена», — цитирует информационное агентство ISNA генерального прокурора ИРИ Мохаммада Джафара Монтазери.

Его комментарий прозвучал на религиозной конференции, где он ответил на вопрос о том, «почему закрывается полиция нравов», говорится в отчете.

Сообщается, что этот шаг представляет собой редкую уступку протестному движению, и что власти также признали деморализующий эффект экономического кризиса, вызванного санкциями США.

«Лучший способ противостоять беспорядкам — это… обращать внимание на реальные потребности людей», — сказал в свою очередь представитель совета Президиума парламента Сейед Незамолдин Мусави, имея в виду «средство существования и экономику» в Исламской республике.

В ходе масштабных антиправительственных протестов в Иране в сентябре-октябре 2022 г. были убиты не менее 13 азербайджанцев, а 1700 арестованы. Об этом говорится в Докладе о положении азербайджанских тюрок в Иране, подготовленном иранскими правозащитниками, находящимися в политэмиграции в США и Канаде.

По словам зампредседателя Комиссии по правам человека Ассоциации юристов Иранского Азербайджана Сины Юсифи, за первые две недели протестов полиция и силы SEPAH арестовали более 1700 протестующих в Тебризе. Масштабы арестов для всего Южного Азербайджана трудно подсчитать. Однако удалось установить личности 121 арестованного и 13 расстрелянных протестующих.

Интересно, что там происходит в реальности? Режим мулл действительно идет на реальные послабления? Или же это временная мера, чтобы как-то поуспокоить население, а затем, в подходящий момент, начать репрессии с еще большей силой?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Израильский публицист Авигдор Эскин (Иерусалим):

— Упразднение полиции нравов — это громадная победа протестующих. Это будет колоссальным катализатором для продолжения протестов. Ничто так не способствует воодушевлению вышедших на улицы с целью сменить власть, как трещины в системе власти.

Но это ещё более значимо. Уже в эти дни добрая половина жительниц Тегерана ходит по улицам без хиджабов. А это конец символу режима радикальных шиитов в Иране. Идеологический режим нуждается в символах. Без хиджабов режим аятолл становится зданием с прогнившим фундаментом.

Положение азербайджанцев в Иране требует особого разбора. Они определённо хотят изучать свой язык и свои традиции. Они в меньшей степени разъярены обязательным ношением хиджабов, но очень желают больше свободы быть азербайджанцами. Думаю, Баку мог бы сделать больше в обеспечении им гуманитарного тыла. Мы не говорим о вмешательстве во внутренние дела или о поддержке протестов. Речь идёт только о гуманитарной просветительской миссии Азербайджана в отношении своих страдающих братьев.

Независимый политический эксперт Насими Мамедли:

— Власти Ирана очень жестко и жестоко вмешиваются в продолжающиеся мирные протесты. Протестующих расстреливают на улицах без суда и следствия за выступления против религиозных ценностей. Арестованных жестоко пытают в тюрьмах, некоторых калечат и убивают. Иранский режим совершает очень серьезные преступления против своих граждан внутри страны.

Эти преступления Ирана уже обсуждаются на международном уровне. Звучат призывы к новым и эффективным решениям против Ирана. Виновные именно в этих преступлениях должны понимать, что однажды они будут сидеть перед судом.

Как бы ни старался режим, полностью подавить протесты ему не удается. Останавливает ли он или продолжает репрессии, он работает во вред результату. Он утратил моральную легитимность в стране. Идеологическая система слаба. Протестующие не хотят отступать.

Представители иранского режима понимают, что в случае поражения они обязательно ответят за эти преступления. Протестующие также понимают, что если в Иране установится стабильность, все протестующие будут убиты. Ни одна из сторон не доверяет другой, и преобладает взаимное недоверие.

Делая определенные косметические шаги или просто делая заявления, власть хочет показать пассивной части общества, что частично смягчает режим. Она якобы пытается устранить факторы, вызывающие протесты. На самом деле она хочет выиграть время. Она манипулирует обществом, чтобы население не присоединялось к новым протестам. С другой стороны, «Полиция нравов» — не единственный институт, нарушающий права и свободы человека в Иране. Хотя они и были непосредственно причастны к гибели Махсы Амини, другие государственные учреждения относятся к населению более безжалостно. Режим не может положить конец этому кризису косметическими мерами. Возможность установления стабильности в Иране стала намного сложнее.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований (Киев) Сергей Данилов:

— Иранская государственная сеть новостей Al-Alam в воскресенье опровергла сообщение о том, что в Исламской Республике отменена полиция морали. Жестоко настроенный главный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери, который, похоже, сделал предположение. «Полиция морали была закрыта тем же учреждением [Министерством внутренних дел], которое ее ввело», — объявил Монтазери на мероприятии в Тегеране. Краткий комментарий Джафари был быстро подхвачен западными СМИ как возможный знак того, что правящий истеблишмент отказывается от жестких правил ношения хиджаба.

В сообщении Аль-Алама подчеркивается, что «ни один иранский официальный представитель не подтвердил такое решение», что свидетельствует о том, что Министерство внутренних дел остается единственным учреждением, уполномоченным делать такие заявления. В докладе утверждалось, что Монтазери «неправильно поняли», поскольку в той же речи он заявил, что иранская юстиция продолжит свою миссию «контроля и надзора за социальным поведением».

Комментарии прокурора неожиданно переросли в напряженную дискуссию в социальных сетях. Некоторые считают это свидетельством того, что жесткая верхушка в конце концов прислушается к призывам к реформам. Другие, однако, утверждают, что даже если полицию морали списать со счетов, требования протестующих уже вышли за пределы вопроса хиджаба, поскольку они стремятся к свержению Исламской Республики, которая, по их мнению, доказала свою «нереформированность» на протяжении многих лет.

Также, очень возможно, что прокурору пришлось констатировать факт, что полиция истощена и больше фактически не контролирует ношение хиджабов, поскольку занята подавлением протестов.

Полицию морали нельзя просто отменить. И если учреждение «отменяют», не естественно ли, что их полномочия просто передадут другой организации? Учитывая тот факт, что иранский режим основан на подавлении женщин и полицейском контроле над тем, как они одеваются, идея о том, что женщинам вдруг разрешат жить нормальной жизнью, как в большинстве других стран, была бы анафемой режиму. Этот режим настолько одержим прикрыванием женских волос, что иностранных чиновников просят прикрывать свои волосы. Одержимость волосами и убеждение, что мужчины никогда не видят женские волосы на публике, пожалуй, важнее для режима, чем что-либо другое.

Проблема с историей об «отмене» относительно Ирана заключается также в том, что те самые основные средства массовой информации, которые в последние несколько лет сосредотачивались на важности проверки фактов и предотвращения распространения дезинформации, бессильны, когда дело доходит до авторитарных режимов, как Иран. Авторитарные режимы мешают журналистам выполнять свою работу, и у них есть государственные СМИ, повторяющие взгляды правящей партии. Примерами этого являются Россия и Иран.

Иранская история полиции морали является примером того, что иранские СМИ хотят сообщить историю, которая может быть частью цикла дезинформации. Например, мы хотим думать, что протесты преуспели, и мы хотим хорошую обложку к истории: «Протестующие заставили Иран изменить пресловутые законы о морали и хиджабе». Победа за свободой? Очевидно, что в отчетах об Иране всегда будут проблемы. Это сложный режим, хорошо вводящий в заблуждение СМИ. Поэтому следует придерживаться принципа: доверяй, но проверяй.

В любом случае, этот пример является свидетельством глубокого внутреннего кризиса и разбалансированности в иранских элитах.