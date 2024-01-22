Шиитское движение «Хезболла» нанесло удар по месту дислокации израильских войск на границе с Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

По данным агентства, члены «Хезболлы» выпустили несколько ракет по силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Зарит. В сообщении отмечается, что попавшие под обстрел солдаты еврейского государства намеревались «осуществить агрессию» на территории Ливана.

«Бойцы исламского сопротивления обстреляли ракетами израильские силы <…> в полночь в воскресенье», — говорится в заявлении.