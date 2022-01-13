Звезда турецкого кино Хазал Кайа приезжает в Азербайджан.

21 января в 19:00 в кинотеатре Park CinemaFlame Towers состоится гала-презентация фильма «Benden Ne Olur?», в котором, помимо Кайа, также играют Онур Туна, Нур Феттахоглу и другие, сообщили # в пресс — службе кинотеатра.

Хазал Кайа стала широко известна благодаря ролям Ферихи в сериале «Adını Feriha Koydum» и Филиз в турецкой адаптации британского сериала «Бесстыдница» — «Bizim Hikaye». Несколько раз Кайа признавалась одной из самых влиятельных и популярных актрис Турции, а в 2016 году сайт Worlds Most Beautifuls по ставил ее на пятое место среди самых красивых женщин мира.

Отметим, что актерский и твореческий состав фильма «Benden Ne Olur?» прибудет в Азербайджан непосредственно в день самой презентации. В планах гостей также провести в Баку и следующий день, после чего они вернутся обратно в Турцию. Те, кто хочет посмотреть фильм вместе с его создателями, могут приобрести билеты на гала-презентацию на сайтах Park Cinema(parkcinema. az) и iTicket (iticket.az).