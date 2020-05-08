«Халява закончилась!»- предупредил Саакашвили

Михаил Саакашвили, которого недавно назначили руководителем Исполнительного комитета реформ, заявил, что Украине не может больше жить с коррупционными схемами.

Как сообщает OBOZREVATEL, об этом он сказал в эфире «Свободы слова с Савиком Шустером». По словам Саакашвили, «халява закончилась» и украинская экономика не может удерживать груз коррупционеров.

«Есть люди, которые прямо не работают на Москву, но хотели бы, чтобы все оставалось как есть. Так вот, я им хочу сказать: это просто невозможно. Если это болото не осушить, если из коррупционного водоворота не вытащить Украину… Халява закончилась! Мы 30 лет думали так: «Мы и так продадим свое зерно, металл, руду, будем экспортировать рабочую силу и будем тырить. У нас всегда все будет хорошо». Украинская экономика не может дальше удерживать этот груз», – заявил Саакашвили.

Также по его словам, с этим нужно разобраться, иначе Украина, как страна, перестанет существовать.

«Или мы это болото абсурда сушим, или Украины как таковой не будет», – сказал он.