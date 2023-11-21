Президент Украины Владимир Зеленский предупредил генералов, что вмешательство в политику ставит под угрозу национальное единство. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Sun.

Отмечается, что предупреждению предшествовал спор с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным, который заявил, что война с Россией зашла в тупик и что прорыв маловероятен.

Зеленский упрекнул Залужного за его заявления и отметил, что генералы, которые пришли в политику, совершили ошибку. Он также предупредил, что высшее военное руководство рискует получить неповиновение со стороны своих солдат, если они пойдут в политику.

«Различные политические силы толкают военных в политику. Это было после 2014 года, когда каждая политическая партия хотела каких-то военных, звезд войны, и я считаю, что это была очень большая ошибка. Их толкнули в политику, после чего они все были уничтожены репутационно», — отметил глава государства.

По словам Зеленского, «если ты управляешь войной, имея в виду, что завтра ты будешь заниматься политикой или выборами, то в своих словах и на передовой ты ведешь себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка».

«При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии, и все, и не может быть двух, трех, четырех, пяти. По закону и в условиях войны об этом даже не может быть и речи. Это не ведет к единству нации», — сказал глава государства. (unian.net)