В Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главнокомандующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу в российской столице Москве», — говорится в заявлении армии.

До этого стало известно, что делегация Министерства обороны РФ во главе с заместителем главы МО РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым прибыла в Ливию для обсуждения перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом.