Гурбан Гурбанов: «Пусть другие клубы стремятся играть под нашим флагом»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался по поводу идеи, озвученной из России, о проведении объединенного чемпионата с участием клубов из постсоветских стран, передает azerisport.com.

«Это просто разговоры, не связанные с реальностью. Я не хочу, чтобы мы кому-то служили. Пусть все внимание спонсоров будет на азербайджанском футболе. Как это было несколько лет назад, когда сюда приезжали качественные легионеры и количество команд было приличным.

Этот объеденный чемпионат может быть временным. Лучше надеяться на себя и играть под своим флагом. Пусть другие клубы стремятся играть под нашим флагом», — сказал Гурбанов.