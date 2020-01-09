Гурбан Гурбанов: «Пусть другие клубы стремятся играть под нашим флагом»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался по поводу идеи, озвученной из России, о проведении объединенного чемпионата с участием клубов из постсоветских стран, передает azerisport.com.

«Это просто разговоры, не связанные с реальностью. Я не хочу, чтобы мы кому-то служили. Пусть все внимание спонсоров будет на азербайджанском футболе. Как это было несколько лет назад, когда сюда приезжали качественные легионеры и количество команд было приличным.

Этот объеденный чемпионат может быть временным. Лучше надеяться на себя и играть под своим флагом. Пусть другие клубы стремятся играть под нашим флагом», — сказал Гурбанов.

| 2020-01-09T14:17:48+00:00 9 января 2020, 16:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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