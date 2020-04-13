Гурбан Гурбанов: «Футболисты за три недели могут вернуться к оптимальной форме»

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов высказал azerisport.com свое мнение по поводу срока возобновления премьер-лиги страны.

«Тренерский штаб и футболисты «Карабаха» следуют карантинному режиму, объявленному из-за эпидемии коронавируса, но в то же время продолжают тренировки дома. Мы контролируем их занятия, и держим связь со всеми игроками. Надеюсь, что они профессионалы и знают, как надо держать форму. Все мы с нетерпением ждем завершения карантина и возобновления премьер-лиги. Не считаю, что в этой трудной ситуации, в которой находится весь мир, можно высказать свое мнение по поводу конкретной даты возобновления чемпионата. Это зависит не от одного человека. Когда правительство АР объявит о завершении карантина, а УЕФА примет решение о возобновлении национальных чемпионатов, то лишь тогда пройдут очередные матчи АЗПЛ. Я слышал, что УЕФА намеревается провести видеоконференцию 24 апреля. Посмотрим, какое решение они примут.

Что касается футболистов, то на мой взгляд, нужны три недели, чтобы игроки вернулись к оптимальной форме. Если вдруг будет принято решение проводит по два матча в неделю, и сроки будут поджимать, то можно и за две недели тренировок на поле набрать форму. В любом случае, сейчас все внимание обращено к здоровью людей. Это самый важный момент для всех. А когда все проблемы будут позади, то тогда вернемся к футболу», — заявил Гурбанов.