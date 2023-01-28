Грузия по дну Черного моря проложит кабель длиной почти 1,2 тыс. км, который свяжет республику с Румынией и будет способствовать обмену цифровыми данными. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе грузинского правительства по итогам совещания премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с руководством министерства экономики и устойчивого развития, передает ТАСС.

«На рабочем совещании был рассмотрен первый этап работ исторического проекта по прокладке подводного кабеля по дну Черного моря, связывающего регион Южного Кавказа с Юго-Восточной Европой. Было отмечено, что в 2023 году завершится технико-экономический анализ проекта и геологическое исследование, которое профинансирует Всемирный банк. Общая длина подводного кабеля составит 1 195 км», — говорится в сообщении.

Новый кабель поможет установить высокоскоростную, качественную цифровую связь Грузии с Румынией, добавили в пресс-службе.

Лидеры Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии 17 декабря 2022 года подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии. Проект предусматривает прокладку подводного электрокабеля в Черном море, по которому будут происходить подача электроэнергии и обмен цифровыми данными.