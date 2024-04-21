Уже в ближайшее время заработает единая электросеть, которая свяжет Азербайджан, Иран и Россию.
Об этом заявил директор Международного центра при министерстве энергетики Ирана Моджтаба Акбари.
По его словам, в рамках этого проекта у Ирана появится возможность импортировать электроэнергию, когда Иран в ней нуждается, и экспортировать излишки электроэнергии.
Иранский чиновник сообщил, что переговоры по обмену электроэнергией между Ираном и Турцией начались, а более подробная информация будет раскрыта в течение следующих двух месяцев.
Добавим, что ведется работа над проектом создания энергетического коридора Север-Юг между Ираном, Азербайджаном и Россией. Цель – синхронизировать электросети трех стран. Проектирование по данному коридору выполнила иранская компания «Моненко».