Уже в ближайшее время заработает единая электросеть, которая свяжет Азербайджан, Иран и Россию.

Об этом заявил директор Международного центра при министерстве энергетики Ирана Моджтаба Акбари.

По его словам, в рамках этого проекта у Ирана появится возможность импортировать электроэнергию, когда Иран в ней нуждается, и экспортировать излишки электроэнергии.

Иранский чиновник сообщил, что переговоры по обмену электроэнергией между Ираном и Турцией начались, а более подробная информация будет раскрыта ​​в течение следующих двух месяцев.

Добавим, что ведется работа над проектом создания энергетического коридора Север-Юг между Ираном, Азербайджаном и Россией. Цель – синхронизировать электросети трех стран. Проектирование по данному коридору выполнила иранская компания «Моненко».