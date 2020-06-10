Страсти по памятнику Нариманову: Спецслужбы Грузии выявляют прокремлевских провокаторов?

В соседней Грузии не сходит с повестки ситуация с возникшим в губернии Квемо Картли напряжением из-за памятника известному азербайджанскому деятелю Нариману Нариманову, который родом происходил из этих мест. Служба Госбезопасности (СГБ) Грузии на днях в течение нескольких часов беседовала с приглашенным туда шейхом-азербайджанцем. Сотрудники СГБ опросили главу Высшего управления мусульман Грузии Миртаги Асадова по делу о разжигании розни между грузинами и азербайджанцами в Квемо Картли и Кахети. По его словам, вопросы касались, в частности, реставрации памятника большевику Нариману Нариманову, передает Кавказский Узел.

СГБ возбудила уголовное дело в связи с информацией о провоцировании грузино-азербайджанского конфликта в регионах, компактно заселенными этническими азербайджанцами.

Опрос Асадова продолжался около четырех часов, по окончании его глава высшего управления мусульман Грузии заявил, что подписал документ, запрещающий разглашать детали. При этом он все же рассказал о некоторых вопросах, которые задавали ему сотрудники ведомства.

«Основные вопросы были связаны с регионом. Вопросы были о текущих процессах в регионе, в том числе о событиях вокруг памятника Нариманову», — сказал Асадов.

«Когда в Марнеули был объявлен карантин, а город находился в красной зоне, мы оказывали населению материальную помощь, и предоставляли информацию на азербайджанском языке. Мы призывали, что это наша страна, мы дети этой страны, мы требовали равенства и равноправия. Посредством СМИ мы осуждали язык ненависти. Были определенные группы, которые представляются, как защитники интересов грузинского этноса. Мои обращения были адресованы тем, кто использует язык ненависти и хочет вызвать раздор среди населения Грузии», — сказал сеид Миртаги Асадов, передает Грузия Online.

8 июня в рамках расследования в СГБ опросили еще и одного из лидеров давно известной в Азербайджане НПО «Гейрат», экс-депутата парламента Грузии Зумруда Гурбанова в присутствии его адвоката, сообщает Общественное телевидение.

По словам Гурбанова, существует некая «третья сила», в чьих интересах внесение раскола в грузино-азербайджанские отношения. Он указал также на некие комментарии, которые распространяются в социальных сетях.

СГБ работает уже не первый день, но в открытом доступе информации по сути происходящего маловато. Интересно, что пытается выяснить СГБ, и что происходит в действительности?

В Грузии больше других эту тему изучает сегодня известный политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев. Он и поделился с # своими соображениями:

— На данном этапе идет следствие, и Служба Госбезопасности пока не дает разъяснений о ходе процесса. Тем не менее, есть два факта, которые можно озвучить. Первый заключается в том, что межнациональные и территориальные вопросы часто становятся целью для деструктивных сил, которые стремятся внести раздор и хаос в обществе. Напомню, что в прошлом году тему Давид Гареджи (Кешикчи даг — ред) использовали с марта до сентября 2019 года в попытке навязать грузинскому обществу альтернативную картину мира. В этой же картине была использована и Турция. Российская машина пропаганды создавала передачи, статьи, распространяла так называемые экспертные мнения, подсовывая Грузии территориальные моменты, которые существуют, а иногда и не существуют между ближайшими партнерами Тбилиси в лице Баку и Анкары. Я анализировал эту кампанию очень внимательно. Она шла в ежедневном режиме ровно до знаменитой «ночи Гаврилова», когда российского депутата выгнали из Грузии — и возобновилась ровно через 2 недели после. Спустя каких-то 10 дней, повестку в эфирах Первого, Второго канала России сменили со «злобных грузин», на «хороших грузин, которые должны понять, что на самом деле их враг не Россия». Дальше шли сюжеты, где говорилось или о Гареджи или о Батуми. Это полный бред, который не был подтвержден никакими фактами, но население, не поспевающее за информационным потоком, часто, к сожалению, воспринимает и бред.

Не забывайте, что властям России очень выгодно поссорить Тбилиси с Баку и Анкарой. Это нарушило бы большое количество совместных проектов и дало еще большее влияние Кремлю в регионе. Поэтому первая сторона, которая бьет по каждой минимально болевой точке — это Кремль. Причем часто самостоятельно, руками операторов своего влияния в Грузии или Азербайджане.

Важно помнить, что в Грузии скоро состоятся выборы. От эффективности гибридной войны и давления извне зависит и то, сколько агентов влияния получится провести в парламент. Кто самый шумный по национальным и территориальным темам? Это «Грузинский марш», который сейчас создает партию и имеет возможность набирать очки на националистических высказываниях. Это партия «Альянс патриотов», которая и сейчас занимает место в парламенте, а в октябре поборется за усиление влияния. И для них эти темы — прекрасная почва. Это Димитри Лордкипанидзе, который говорил о Гареджи острые вещи и перед выборами 2012 года, и в 2019 году, и сейчас. Он же проводил в своем Российско-грузинском общественном центре, финансируемом МИД России, конференцию «Грузия между Россией и Турцией», предлагая грузинам понять, кто их «настоящие» враги и оккупанты… Это Николоз Мжаванадзе, и прочие. Все эти люди каждый раз стараются дестабилизировать обстановку и нагнетать напряжение. И все эти люди борятся за деньги, места, власть.

Если говорить о Грузии, есть еще влиятельные силы в Церкви, но, так как это касается патриархии, веры, религии, я не хочу детально эту тему разбирать. Слишком остро. Смысл один — есть самые разные центры или операторы влияния Кремля в Грузии, полагающиеся на маленькую малообразованную часть электората.

Что касается лиц, которых СГБ сейчас вызывает на допросы, думаю, идет сбор информации и, возможно, предупреждение от нежелательного нагнетания. Это хорошо, так как темой заниматься нужно, чтобы лишить деструктивный актив повода для провокаций. Надеюсь, что так и будет, и СГБ шаг за шагом разберется с искусственно создаваемой проблемой. Это можно будет увидеть, когда мы прочитаем заявления, что в Службу вызваны публично известные разжигатели.