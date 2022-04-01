Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, которые были введены против РФ из-за специальной военной операции в Украине.

Как передает ТАСС, об этом в четверг заявила президент республики Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN.

«Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях (против РФ – ред.), и это действительно уже что-то означает для нашего финансового сектора. К этому времени мы также участвуем во всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины», — сказала Зурабишвили.