Грузия эвакуировала из Ирана еще 30 своих граждан

Грузия эвакуировала 30 своих граждан из Ирана через Азербайджан.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил замминистра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

По его словам, изначально планировалось эвакуировать 35 граждан, но пятеро из них предпочли остаться в Иране.

А.Хвтисиашвили подчеркнул, что посольства Грузии во всех странах работают в режиме чрезвычайной ситуации.

Напомним, что коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В настоящее время случаи заражения зафиксированы в 98 странах.

Отметим, что в мире 103 973 человек заразились коронавирусом. 58 525 из них выздоровели, 3 524 скончались.