Продвижение национальной кухни — это достаточно эффективный способ ознакомления с культурой той или иной страны. К примеру, благодаря национальной кухне мир познает национальную культуру Грузии, ее традиции и даже язык. Говорят, что грузинскую кухню можно сравнить с грузинской же песней: она такая же душевная, яркая, многоголосая и невероятно вкусная!

Традиционное грузинское застолье – это уже неотъемлемый элемент общей культуры народа. В каждом из них — частица истории и сердечность, с которой Грузия встречает своих гостей. Как тут не вспомнить слова писателя Александра Дюма-отца, побывавшего на Кавказе: «Я попробовал грузинский соус из слив. После этого Франция утратила для меня звание королевы соусов».

Неудивительно, что грузинская кухня пользуется ошеломляющей популярностью в мире, включая и Азербайджан. В Баку функционирует несколько ресторанов грузинской кухни, в которых бывает так много посетителей, что порой негде упасть яблоку. В эти заведения приходят не только вкусно и сытно поесть, но и насладиться живой музыкой. Но как и во многом, ложка дёгтя может испортить бочку мёда.

Многие жители Баку знают грузинский ресторан «Mamajan», что на улице Пушкина. Видимо расположение данного заведения на улице, носящей имя великого русского классика, и предупредило администрацию ресторана использовать русский язык. Вот только не подумайте, что на стене ресторана красуется изречение Пушкина о том, что каждое грузинское блюдо — это поэма. Все обстоит иначе. Администрация ресторана в своем меню использует только русский язык, хотя могла проявить уважение к азербайджанскому языку – ведь как-никак ресторан находится в столице Азербайджана.

Еще одним отличием ресторана является то, что в заведение можно попасть без наличия ковид-паспорта – никто при входе даже не спрашивает о наличии этого документа. И это в условиях действующего особого карантинного режима, который требует наличие ковид-паспорта для посещения ресторанов. Иными словами, в ресторан «Mamajan» может прийти больной коронавирусом и никто из остальных посетителей об этом даже и не узнает. Так администрация ресторана печется о своих посетителях.

В принципе, чего еще можно ожидать от ресторана, в котором посетителям навязывается счет не только за заказанные блюда, но и оплата чаевых и живой музыки. Это положение противоречит Закону о потребительских правах, согласно которому запрещено навязывать свои услуги потребителям. Это уже дело самого посетителя ресторана: захотел — оставил чаевые официанту или же отблагодарил певца за исполнение песни.

Кстати о песнях. Вроде бы «Mamajan» считается семейным рестораном, то есть куда не стыдно прийти с детьми. Но не каждый родитель будет согласен с тем, чтобы его детям прививали криминальную субкультуру через песню Михаила Круга «Владимирский централ». Хорошо, что в репертуаре исполнителя нет таких песен как «Доля воровская» или же «Хоп, мусорок».

Из вышеприведенного уже можно сделать вывод о том, какое представление о грузинском гостеприимстве оставляют владельцы ресторана. Но самым досадным является то, что оттуда можно уйти не только разочарованным сервисом, но и зараженным коронавирусом.