Гражданская миссия Евросоюза на границе Армении и Азербайджана начнется в октябре и продлится два месяца. Об этом сообщается в заявлении Европейского совета по итогам встречи его председателя Шарля Мишеля и президента Франции Эмманюэля Макрона с лидерами Азербайджана и Армении в Праге, передает ТАСС.

«Цель этой миссии — укрепить доверие и посредством своих отчетов внести вклад в работу пограничных комиссий», — сказано в заявлении Евросовета.

Уточняется, что «Армения договорилась об оказании помощи гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном», который в свою очередь согласился сотрудничать с миссией в необходимой мере.

Ранее сообщалось, что Ереван и Баку подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Как уточнили в пресс-службе кабмина Армении, страна выразила согласие на поощрение гражданской миссии Евросоюза вдоль границы с Азербайджаном.

Стороны также договорились, что следующее заседание комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном состоится в Брюсселе в конце октября.