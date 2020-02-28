Гран-При Азербайджана пройдет в июне

«Конфигурация трассы Гран-При Азербайджана на нынешнем этапе полностью утверждена. Изменения, отмеченные в ходе международной конференции на тему «Польза для страны крупномасштабных спортивных состязаний», связаны с болидами. В 2021 году болиды претерпят существенные изменения. В связи с трассой никаких изменений не предвидится».

Об этом Report сообщил руководитель по строительству гоночного объекта операционной компании «Бакинское городское кольцо» Том Батчер.

Он отметил, что изменения в болидах станут ясны после межсезонных тестов в Барселоне. В настоящее время гонки «Формулы-1″ не проходят. Когда гонки приостанавливаются, ведется работа над болидами и обо всех изменениях обновляется в марте».

Т.Батчер также прокомментировал вероятность проведения Гран-При Азербайджана не в апреле, а 5-7 июня. «В связи с тем, что гонки будут проводиться в июне, никаких трудностей на трассе не предвидится. Наоборот, погода будет благоволить. Однако в апреле погода переменчивая. Кроме того, нам не нужна крытая концертная площадка. Концерт будет организован не в Crystall Hall. Главная сцена будет установлена на Приморском бульваре».