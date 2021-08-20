Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар провели в четверг второй на текущей неделе телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом Блинкен сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

«Продуктивный телефонный разговор с Джайшанкаром сегодня об Афганистане. Мы договорились продолжать тесную координацию», — написал госсекретарь.

Предыдущий разговор глав внешнеполитических ведомств состоялся в минувший понедельник. Стороны также обсуждали положение в Афганистане после вступления боевиков радикального движения «Талибан» в Кабул.