Госдума России рассмотрела законопроект, внесенный Президентом России Владимиром Путиным в связи с присоединением четырех регионов Украины к Российской Федерации.

На сегодняшнем заседании Думы выступил министр иностранных дел России, полномочный представитель президента России в парламенте по данному законопроекту Сергей Лавров.

Он призвал депутатов ратифицировать известный законопроект.

Затем выступили председатель думского комитета по СНГ Леонид Калашников и спикер парламента Вячеслав Володин.

Законопроект был вынесен на голосование. Все присутствовавшие на заседании депутаты единогласно проголосовали за проект федерального закона, предусматривающего присоединение к РФ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины и ратифицировали документ.

Отметим, 30 сентября четыре сепаратистских региона Украины подписали в Кремле соглашение о вхождении областей в состав Российской Федерации.