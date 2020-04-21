Госдеп вновь вспомнил позабытую на фоне коронавируса тему покупки Турцией С-400

Госдепартамент США в понедельник вновь напомнил Турции о том, что приобретение ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 может привести к введению Вашингтоном санкций в отношении Анкары. Об этом сообщило агентство Рейтер.

«Мы продолжаем на самых высоких уровнях подчеркивать, что сделка по приобретению С-400 является предметом продолжающихся дискуссий о введении санкций в рамках CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), она также остается крупной помехой в двусторонних отношениях и в рамках НАТО. Мы уверены, что президент Турции Эрдоган и его должностные лица высокого ранга понимают нашу позицию», — заявила Рейтер глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

По данным агентства, Ортэгус также подчеркнула, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» в связи с сообщениями о том, что Анкара продолжает свои усилия по вводу С-400 в эксплуатацию. (ТАСС)