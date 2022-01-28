Госдепартамент США выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о похищениях и задержаниях властями Чечни десятков людей, в том числе родственников чеченских правозащитников и живущих в эмиграции оппозиционеров. В заявлении отдельно упомянута Зарема Мусаева, мать правозащитника Абубакара Янгулбаева, насильно вывезенная из Нижнего Новгорода в Чечню неделю назад.

Госдепартамент призывает немедленно освободить всех незаконно задержанных и называет преследование целых семей «особо злостной формой репрессий».

20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. Позднее суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.

Глава Чечни Рамзан Кадыров называл семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и требовал их задержать и уничтожить, «если они окажут сопротивление». (svoboda.org)