Госдепартамент США рекомендовал американцам немедленно покинуть Беларусь и Приднестровье в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте консульского бюро Госдепа.

«Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд», — заявило внешнеполитическое ведомство.

В сообщении ведомства указывается, что гражданам США в Белоруссии необходимо незамедлительно уехать из республики «коммерческими или частными средствами».