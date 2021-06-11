Вашингтон продолжает предупреждать Турцию о негативных последствиях покупки у РФ С-400, это противоречит обязательствам Анкары как члена НАТО.

Как передает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

«Российские С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, угрожают безопасности технологий НАТО, они не соответствуют собственным обязательствам Турции как члена НАТО. Мы предупреждали и продолжаем предупреждать Турцию не принимать эту систему», — сказал Прайс на брифинге.

По его словам, Турция – важный член НАТО, поэтому важно, чтобы страна сама поняла несоответствие обладание С-400 с обязательствами в рамках альянса.

«У (президента США Джо) Байдена будет возможность увидеть своего турецкого коллегу», — напомнил Прайс о предстоящих европейских мероприятиях президента США, не приведя деталей.