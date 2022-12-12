2022 год должен был стать венцом правления российского диктатора. К 100-летию образования СССР он должен был восстановить распавшуюся в 1991 году конструкцию и стать Владимиром Великим, Титаниным или Платининым по подобию Сталина, а может вернулся бы к псевдониму Платов, которым его наградили еще в разведшколе.

Но мечты разбились о реальность. Новоиспеченный великий воин не только не смог добиться ни одной из заявленных и часто меняющихся в течение всех 9 месяцев агрессии целей, но даже по пути к владычеству над миром растерял весь накопленный за 22 года правления политический капитал.

Человек, которого обреченно вынуждены были ожидать королева Англии, папа Римский и многие другие мировые лидеры, с которым считались и сотрудничали крупнейшие державы планеты, к означенному сроку «вместе с водой выплеснул и ребёнка». Он не только не смог завоевать Украину, но и растерял доверие своего народа, уважение почти всего мира и находится на пути потери своей страны. Россию и россиян сейчас ненавидит почти весь цивилизованный мир, ее экономика стремительно идет к упадку, от ее энергоресурсов отказываются все больше стран, с ней не хотят не то что дружить, но и торговать, даже на выгодных условиях. Она стала нерукопожатной, более того – изгоем. Вторая армия мира и не имеющий аналогов военно-промышленный комплекс оказались мифом. Россию больше не боится никто, оковы сбрасывают уже и постсоветские страны, которые даже после распада СССР и парада суверенитетов так и не стали абсолютно независимыми от Кремля. Лидеры Казахстана, Таджикистана, Армении смело высказывают в лицо Путину правду и за это не только не следует наказания, но даже российский президент ищет повод для встреч с ними, вновь и вновь приезжает на различные саммиты в страны СНГ. Наверное за все 22 года своего правления он столько раз не приезжал в эти страны. Выбора-то нет, больше никто не приглашает, приходится довольствоваться малым.

Крах российской империи, уже в который раз, вновь не за горами. Но на этот раз для ее властелина, ставшего целью номер 1 в мире из-за совершенных им кровавых деяний и убийства сотен и тысяч детей, женщин и стариков, за геноцид украинского народа маячит Гаагский трибунал, «Новичок», павловская табакерка, офицерский шарфик, или же превращение в большую Северную Росею по образу КНДР. Множество отстроенных глубоких нор, похоже, его не спасут, разве что кто-то из подкормленных африканских лидеров даст кровлю за несколько миллиардов украденных долларов, но и им веры нет, ведь есть вероятность, что они легко перепродадутся и охотно выдадут беглеца за еще большую плату.

Все политические эксперты выбились из сил, гадая, куда же направится ноев ковчег российского лидера. В Китай, который не нуждается в подачках? В страны Латинской Америки, где нашли убежище нацистские преступники? Но сейчас не те времена, многие из них законопослушные страны, и вряд ли согласятся скрывать международных преступников? К Мадуро? Так его легко будет перекупить.

Можно и дальше перечислять страны, которые могли бы стать убежищем для Пу и Ко. Но почему-то кажется, что самолет или подлодку с такими туристами не пустят ни в один воздушный или морской порт. А потому самым логичным в этой ситуации кажется путешествие в пространстве и во времени, на Земле точно не найдется места для преступников вселенского масштаба. Да и самолет у них для этого уже есть, строить новый при отсутствии чипов и других сборочных материалов не придется. Помните, как Медведев пугал мир самолетом судного дня. Вот он-то как раз и сгодится, он то, что надо – и по размеру, вместимости, можно взять с собой всех домочадцев, жен, детей, любовниц, их детей, и группу поддержки, да и название соответствует ситуации и событию. Самолет «судного дня» Ил-80, известный как «Летающий Кремль», строили специально под Путина, чтобы он мог управлять в условиях ядерной войны. Вот пусть и пользуется на здоровье, летает по просторам Вселенной, воображая себя владыкой Земною, Морскою, Небесною. Но гарантий безопасности нет и тут – могут сбить, да и топлива не напасешься, разве что украинские пилоты будут в небе подзаправлять, лишь бы не возвращался…

Как бы там ни было, тем временем на земле реальные политики подпишут мирный договор с Украиной сразу же после вывода российских войск, Украину стремительно принимают в НАТО, а дальше – репарации и осуждение военных преступников. С этими требованиями Зеленского уже согласны и лидеры большой семерки. А Россия или остается за железным занавесом на десятки лет, или же проходит через покаяние и начинает строить новую страну.