Гонконг стал неким «римлендом»

Мировые СМИ отмечают новый этап ухудшения ситуации в Гонконге. Появились весомые свидетельства того, что Китай вознамерился расправиться со свободными порядками Гонконга и ввести там свои правила.

Известный издатель и диссидент Джимми Лай, его сыновья, и еще около десяти известных активистов были арестованы там в рамках нового закона о национальной безопасности Гонконга. Их обвиняют в сговоре с иностранными государствами. Критики нового закона увидели в этом событии подтверждение страхов о том, что он станет концом демократических свобод в островном мегаполисе. Лай критикует власти и лично участвует в протестах, а его газеты и журналы являются ключевыми оппозиционными изданиями в городе. В одной из них, Apple Daily, прошли обыски.

Аресты оппозиционных активистов в Гонконге связаны с их деятельностью вокруг призывов к иностранным государствам и организациям ввести санкции в отношении этого специального административного района Китая. Об этом сообщила во вторник газета The Standard со ссылкой на полицию.

По ее утверждениям, шестеро подозреваемых в нарушении нового закона о национальной безопасности действовали в составе организованной группы. По словам старшего суперинтенданта полиции Стива Ли из нового подразделения по обеспечению нацбезопасности, группа продолжала активно действовать и после вступления в силу нового закона 30 июня, и в этом деле «было замешано много денег». Некоторые из задержанных, связанные с медиабизнесом, занимались финансированием этого «проекта», используя зарубежные банковские счета.

Интересно, во что все это выльется. Не исключено, что в массовую эмиграцию в направлении Англии, которая ранее пообещала предоставить убежище и гражданство всем желающим гонконгцам. По сути, это означает уничтожение исторического островка свободы в той части света. То есть, по большому счету, решается судьба того Гонконга, который давно знает весь мир. Интересно, может ли еще что-то остановить Пекин?

Своим взглядом на происходящее делится с # эксперт по международным вопросам, доктор политических наук, профессор Вахтанг Маисая:

— Должен сказать, что вопрос Гонконга вновь вышел на повестку дня после того как сильно испортились отношения между Китаем и Америкой. Фактически между КНР и США началась новая холодная война, и в этом контексте Гонконг стал как бы разменной монетой. Я думаю, что Китай делает все от него зависящее, чтобы показать свои зубы Вашингтону. То есть, противостоять и представлять это миру как борьбу против империализма, оси зла. Показать, что Китай ведет оборонительную войну. Хотя на самом деле Пекин ведет и психологическую, и даже гибридную войну против США.

С другой стороны, тут вы правы, Гонконг остается последним островком демократических ценностей и свободы слова на территории Китая. И арест Джимми Лая — это первый признак того, что Китай хочет возвратить себе Гонконг в настоящем полном смысле. Потому что на самом деле, хоть Гонконг и перешел под юрисдикцию Китая в 1997 году, но де-факто он оставался свободной зоной на территории КНР.

Я думаю, в дальнейшем ситуация будет складываться в контексте того, как будет развиваться холодная война между Китаем и США. Вот это самое интересное. Китай уже ввел некоторые дополнительные санкции против США, в ответ на американские санкции. И уже идет настоящая гибридная война.

Фактически, Гонконг стал неким «римлендом» (Римленд (англ. Rimland — «Дуговая земля») — геополитическая концепция, введенная американским политологом Николасом Спикмэном в 1940 году в работе «Geography of Peace». Римлендом Спикмэн назвал дугу (от англ. rim — дуга) прибрежной полосы, окружающей Евразию с запада, юга и юго-востока), где за сферы влияния борются и Китай, и США. И в этом контексте как раз то, кто победит за влияние в этом азиатском римленде, будут развиваться дальнейшие события. И это даже важнее, чем похожая борьба за Тайвань. Вокруг этого отделившегося острова тоже, надо сказать, обстановка накаляется. Китай уже мобилизовал свои вооруженные силы, порядка полумиллиона человек – они проводят маневры близ Тайваня, демонстрируют военную угрозу.

А в Гонконге Китай проводит чисто карательные мероприятия. С одной стороны, КНР как бы защищает свою территориальную целостность. Но при этом он ущемляет законные права коренных жителей Гонконга. То есть, поэтому происходящее вполне можно рассматривать именно в контексте противостояния с США.

Если это противостояние не продолжится до белого каления, начнет спадать, я думаю, ситуация в Гонконге урегулируется и успокоится. Но покуда эта обстановка будет накаляться и будет расти региональная дилемма, ситуация только ухудшится и Китай сделает все возможное, чтобы в полной мере подчинить себе Гонконг.