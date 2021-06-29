Азербайджан начинает развитие в еще одном направлении – признание страны как нераскрытой и экономически целесообразной локации для киносъемок, а также эффективное использование потенциала азербайджанского аудиовизуального сектора. С этой целью в нашей стране была создана Азербайджанская кинокомиссии Filming Azerbaijan.

Презентация структуры состоялась накануне в Международном центре мугама, сообщает #.

Filming Azerbaijan была создана в январе 2021 года Министерством культуры Азербайджана с целью поддержки и поощрения кинопроизводства в стране. Ее миссия – превратить Азербайджан в центр мировых съемок. На мероприятии присутствовали высокие гости, в том числе заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Мисбах Демирджан, генеральный директор старейшей киностудии России «Ленфильм» Федор Щербаков и др.

В интервью представителям СМИ министр культуры Азербайджана Анар Керимов рассказал о проводимых преобразованиях в системе кинопроизводства, о том, что была усилена материально-техническая база киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, закуплено новое современное оборудование и т.д. Говоря о кинокомиссии Filming Azerbaijan, министр заявил, что ее создание направлено на интеграцию Азербайджана в мировую киноиндустрию:

«Новая платформа позволит продемонстрировать зарубежным кинематографистам привлекательность Азербайджана для съемок, ведь известно, что в нашей стране потрясающая природа, разные климатические пояса, богатые культурные традиции, прекрасные исторические памятники и архитектурные ансамбли», — заявил А.Керимов, подчеркивая, что все это будет способствовать привлечению капитала в республику и еще большему развитию туристического потенциала.

Он также сообщил, что деятели кино из Турции, России, Австрии, Сербии, находящиеся в нашей стране по приглашению Министерства культуры, посетили освобожденные территории Азербайджана. В городе Агдам они стали свидетелями варварства и террора, совершенных армянскими агрессорами и были потрясены масштабом разрушения города, исторических памятников и культурных объектов.

Ахмет Мисбах Демирджан подчеркнул, что впервые посетил Азербайджан и восхищен нашей страной.

Он выразил уверенность в том, что Азербайджану удастся повторить успех Турции и стать одной из самых привлекательных локаций для мировой киноиндустрии.

Федор Щербаков назвал создание в Азербайджане кинокомиссии знаковым событием.

«Кинокомиссия – один из самых современных способов не только развития национального кинематографа, но и, что важно, интеграции в международный контекст. Мы внимательно следим за развитием процессов в этой сфере. В России тоже начинает активно действовать кинокомиссия. Появление кинокомиссии в Азербайджане означает грядущие серьезные изменения в индустрии», — заявил он, подчеркивая, что уже в самое ближайшее время киностудия «Ленфильм» сможет воспользоваться возможностями, созданными для зарубежных кинематографистов в Азербайджане.

В интервью #директор Filming Azerbaijan Илькин Мухаммедли рассказал, что кинокомиссия была создана в январе 2021 года Министерством культуры Азербайджана с целью поддержки и поощрения кинопроизводства в стране.

«Имея все возможности – красивейшую природу, современное оборудование, культурное богатство и разнообразие, очень скоро мы сможем превратить Азербайджан в центр мировых съемок», — сказал он.

Глава кинокомиссии рассказал нам о первом крупном успехе Filming Azerbaijan и о том, что в августе в нашу страну прибудет звездный десант из Голливуда:

«Уже подписан контракт с всемирно известной платформой Netflix. Речь идет о крупном и широко разрекламированном кинопроекте, который снимает известная голливудская кинокомпания. На данном этапе мы не можем раскрыть все детали. Могу сказать лишь то, что в начале августа в Баку приедут очень известные актеры», — сообщил Илькин Мухаммедли.

Он отметил, что это – не единственный проект кинокомиссии на данный момент, но самый крупный и интересный.

«У нас уже также имеется два запроса на съемки от кинопродюсеров из Индии, а также запросы на съемку рекламы для пакистанского рынка. Тесно сотрудничаем с турецкими партнерами. В первую очередь рассчитываем на страны, которые преуспели в кинопроизводстве – это США, Индия, Турция, Россия и другие страны СНГ», — заключил директор Filming Azerbaijan.