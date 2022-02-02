Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с главой британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс обсудил создание трехстороннего формата сотрудничества Украина — Великобритания — Польша и заявил, что ждет ее визита в Киев в скором времени. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД Украины.

«Дмитрий Кулеба и Элизабет Трасс скоординировали дальнейшие шаги по развитию трехстороннего формата сотрудничества Украина — Великобритания — Польша», — говорится в сообщении. Кулеба выразил надежду на скорый визит Трасс на Украину.

Собеседники также обсудили состоявшийся днем ранее визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину и согласовали приоритеты в реализации достигнутых лидерами двух государств договоренностей.

В пресс-службе МИД Украины также сообщили, что Кулеба и Трасс договорились тесно координировать позиции при контактах Великобритании с Российской Федерацией. Глава МИД Украины поблагодарил коллегу за помощь Великобритании в укреплении обороноспособности Украины и за решение британского правительства по разработке конкретного закона, который расширит санкции против РФ.